Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину предложения американской стороны по урегулированию конфликта на Украине. Источники, близкие к ходу обсуждения, раскрыли содержание этих предложений.

Как пишет Onet, по задумке Соединенных Штатов Россия и Украина заключат не мир, а перемирие. При этом киевский режим должен фактически признать территориальные приобретения России — формально это предлагается оформить как отсрочку обсуждения территориального вопроса на 49 или 99 лет.

В случае согласия сторон на эти условия большинство антироссийских санкций Запада подлежат отмене, а в долгосрочной перспективе западные страны обещают вернуться к импорту российского газа и нефти.

Однако НАТО не станет давать гарантий нерасширения на восток, также западные спонсоры Украины не станут обещать прекращать военную поддержку Украины.

В Кремле эту информацию не подтверждали. Однако помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что со стороны американцев поступило предложение, которое российская сторона считает приемлемым.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что американский лидер Дональд Трамп заявил предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому и европейцам, что Владимир Путин может начать мирные переговоры "в обмен на обсуждение вопроса об обмене территориями". При этом Трамп оптимистично оценил шансы на прекращение огня на Украине после встречи Уиткоффа и Путина.