Власти Индии заявили США о готовности "дорого заплатить"

Индия готова заплатить высокую цену, отстаивая интересы своих сельскохозяйственных производителей. Такое заявление сделал в четверг, 7 августа, глава индийского правительства Нарендра Моди.

Политик прокомментировал продолжающиеся трения с США по поводу торговли. Американская сторона настаивает на том, чтобы Индия открыла свой рынок для мяса, молока и сельскохозяйственных культур производства Соединенных Штатов. Однако индийские власти нацелены на защиту интересов своих фермеров.

Как подчеркнул Моди, "для нас интересы наших фермеров — главный приоритет", поэтому "Индия никогда не пойдет на компромисс в отношении интересов фермеров, рыбаков и производителей молочной продукции".

Премьер Индии подчеркнул, что "нам придется за это дорого заплатить, и я готов к этому", сообщает ТАСС.

Лидер ведущей оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди, комментируя новые американские пошлины в отношении товаров из Индии, заявил, что это экономический шантаж и попытка вынудить Нью-Дели заключить несправедливое торговое соглашение.

The Economist пишет, что индийские власти неприятно поражены отсутствием уважения со стороны президента США Дональда Трампа к Нарендре Моди. Угрозы американского политика ввести санкции против Индии из-за закупок российской нефти лишь усилили недоверие Нью-Дели к Вашингтону, особенно после требования Трампа закупать больше американских вооружений.