Массовое отравление суррогатным алкоголем в Адлере: 12 человек уже скончались

250 за литровую бутылку. 350 - за полуторалитровую. Никаких этикеток и акцизов. Холодное домашнее вино у сочинских туристов всегда пользовалось популярностью. Цена - бросовая. Чуть подороже - уже чача, виноградный самогон. По информации сочинской полиции, в курортном городе к сегодняшнему дню скончалось уже минимум 12 человек после употребления подобных напитков.

На скамье подсудимых - двое продавцов продуктовой палатки на сочинском рынке "Казачий". Одной женщине - 30 лет. Зовут ее Олеся. Другой - 71. Это бабушка Олеси по имени Этери. Местные жительницы. Вместе с медом, орехами, соленьями и приправами торговали и так называемым домашним алкоголем, рюмка которого становилась последней в жизни. Так считает следствие. Изъятые образцы алкогольной продукции отправлены на экспертизу. Соседи по торговым рядам уверяют: раньше это вино пили сами, давали знакомым.

Уголовное дело возбуждено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Обеих подозреваемых отправили под арест.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские установили и задержали подозреваемых в продаже суррогата. Одна из них ранее уже была судима за аналогичное преступление. Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии на территории рынка "Казачий" проведены рейды, в ходе которых изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция. В настоящее время устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Употребление алкоголя неизвестного происхождения - это словно игра в русскую рулетку. Однако желающих в нее сыграть немало. Кадры бойкой торговли в Геленджике: прямо из багажника автомобиля предлагали чачу, настоянную на сливах и персиках, для милых дам. И для мужчин был свой напиток. Спирт, вода и химический концентрат. Через минуту готовы полтора литра домашнего вина. Предположительно, суррогат на рынки Сочи попадал из Абхазии. Но следователи не исключают, что и местные смешивали на продажу. Сейчас полицейские проверяют все торговые точки в поисках аналогичной продукции.