Вступили в силу анонсированные Трампом пошлины для 69 торговых партнеров США

В ночь на четверг вступили в силу анонсированные Дональдом Трампом пошлины для 69 торговых партнеров США. По мнению хозяина Белого дома, этот шаг позволит привлечь в американскую экономику миллиарды долларов. Но местная пресса оптимизма не разделяет. Washington Post предупреждает, что такая тарифная политика может привести к экономическому спаду в США. А New York Times считает, что введение высоких пошлин разрушит отношения Вашингтона со многими мировыми столицами. В первую очередь - с Нью-Дели.

Репортаж Александры Сергомасовой.