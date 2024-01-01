Российский лидер Владимир Путин заявил в четверг, 7 августа, что его встреча с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским возможна.

Как подчеркнул президент России, для таких переговоров должны быть созданы надлежащие условия, однако "я ничего в целом не имею против, это возможно" (цитата по РИА Новости).

Ранее Зеленский заявлял, что Украина предлагает "перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к уровню разговора лидеров", причем единственной загвоздкой он назвал то, что "нужна готовность России".

При этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук указывал, что Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины еще в мае 2024 года — "он никто даже с юридической точки зрения". Нардеп напомнил, что "именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин".