Владимир Путин назвал возможное место встречи с Трампом

У России много друзей, которые готовы помочь с организацией российско-американского саммита на уровне глав государств. Об этом рассказал в четверг, 7 августа, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства. заинтересованность в саммите Россия — Соединенные Штаты была проявлена с обеих сторон, а "кто первый сказал — неважно".

Отметив, что "у нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода", Владимир Путин назвал таких другом президента Объединенных Арабских Эмиратов — Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приехал в Кремль для переговоров с российским коллегой.

Владимир Путин подчеркнул, что ОАЭ "было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест".

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, входящий в российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может стать важным историческим событием, когда позиция России будет четко донесена до американской стороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что встреча лидеров двух государств необходима для фиксации "крупных договоренностей", однако тогда конкретных сроков не было. Представитель Кремля лишь отмечал, что "встреча возможна, и со временем она обязательно случится".