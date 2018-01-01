Пропавший с экранов Винокур резко сдал: вот как сейчас выглядит 77-летний артист

Владимир Винокур все реже появляется на светских мероприятиях, он практически перестал сниматься в телепередачах. Но на пенсию юморист не ушел, он ездит по стране с концертами.

Накануне Винокура заметили на кладбище. Артист пришел почтить память мамы. Анна Винокур ушла из жизни в 2018 году в возрасте 96 лет.

Анна Юльевна работала учительницей русского языка и литературы в средней школе в Курске. Владимир Натанович тяжело переживал случившееся. Артист находился рядом с матерью, когда она умирала. Он хорошо запомнил их последний разговор.

"Это было ночью, я около нее был, она ушла у меня на руках. Она сказала: "Сынок, ты не очень грусти". И как папа просил: "Не часто приходи на кладбище, не беспокойся. Мы все вместе, я с ними там встречусь. И ты знай, что мы тебя охраняем, мы рядом", — пересказал слова Анны Юльевны артист.

На могиле мамы Винокур установил роскошный памятник, на котором покойная изображена в образе королевы Великобритании Елизаветы II. Многие поклонники корят артиста за выбор фотографии для надгробия, мол, зачем маскарад устроил, но Владимир Натанович на пересуды внимания не обращает.

6 августа Винокур традиционно посетил кладбище, чтобы почтить память матери. Отчет об этом он разместил в своем микроблоге. Артист не скрывал, что находится в подавленном состоянии. "Сегодня для меня Святой День! День памяти моей мамы. Она ушла 7 лет назад. Мама лучшая в мире. Помню. Люблю. Скучаю", — написал Владимир Натанович.

Поклонники Винокура отметили, что артист выглядит не лучшим образом. Его плечи осунулись, волосы растрепаны, а взгляд рассеян. "Как резко сдал Винокур, кажется, Что даже ниже ростом стал"; "77 лет Натановичу уже и это чувствуется"; "Как осунулся, боже мой!"; "Больно смотреть на Винокура, стареет", — обсуждают пользователи Сети.