Звезда "Дома-2" Полина Малинина найдена мертвой

Бывшая участница скандально известного телепроекта "Дом-2" Полина Малинина умерла в Нижнем Новгороде. Ее тело обнаружили после того, как она три дня назад перестала выходить на связь с близкими.

Как передает Mash, предварительная причина смерти телезвезды — отравление наркотиками.

Последние годы 24-летняя Полина Малинина руководила нижегородским филиалом модельного агентства "MaryWay".

Ранее стало известно о смерти другой участницы телепроекта "Дом-2" Кристины Белой. Трагедия случилась еще в конце мая. Девушке было 24 года. Так как семья попросила не обсуждать публично причину смерти Кристины, вокруг этой темы мгновенно появилось множество слухов.

В Сети появилась информация, что якобы смерть Белой носит криминальный характер, поговаривали, что красавицу-блондинку убил парень.