Сильнейшая с начала лета магнитная буря ожидается на Земле

В пятницу, 8 августа, на Земле ожидается мощная магнитная буря. Она обещает стать самой сильной за последние два месяца.

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО Российской академии наук в своем Telegram-канале, крупная корональная дыра на обращенной к Земле стороне Солнца начнет активно воздействовать на нашу планету.

Скорость солнечного ветра около орбиты Земли, как ожидается, вырастет с нынешних 400 километров в секунду до приблизительно 600-700 километров в секунду. Это сильно увеличит нагрузку на магнитное поле Земли.

Наряду с этим прогнозируется приход к Земле выброса солнечной массы, который вызовет куда более сильные геомагнитные последствия, чем ожидалось 5 августа, когда этот выброс произошел.

Как подчеркивают специалисты Лаборатории, Солнце из режима сжигания энергии во множестве средних событий перешло в режим накопления энергии и формирования дискретных крупных взрывов. С утра 7 августа уже произошло две сильных вспышки M класса — уровня M2.2 и M3.9.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется тщательно соблюдать режим и следовать указаниям врачей, поскольку в такие дни часто ухудшается самочувствие. Кроме того, при магнитных бурях на Земле возможны перебои с радиосвязью и телевизионным вещанием.