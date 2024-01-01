Вскрылись жуткие подробности смерти 24-летней звезды "Дома-2": несколько дней мертвая пролежала в квартире

В Нижнем Новгороде погибла 24-летняя бывшая участница "Дома-2" Полина Малинина. Тело девушки нашли в квартире на окраине города.

Последний раз Полину видели в компании мужчины. Камера видеонаблюдения в подъезде зафиксировала, как парочка поднималась в квартиру Малининой. На утро мужчина, который был с Полиной, спешно покинул дом. При чем он вышел из квартиры, странно озираясь по сторонам, и спустился не на лифте, а воспользовался лестницей.

Звезду реалити обнаружили только через три дня. Девушку решили навестить друзья, они без проблем зашли в квартиру Полины, так как дверь была не заперта, и увидели страшную квартиру. Приятели тут же выбежали в подъезд и вызвали полицию.

Причина смерти Малининой пока не установлена. По предварительным данным, 24-летнюю красавицу сгубили запрещенные препараты, передает корреспондент нижегородской программы "Кстати".

Известно, что после "Дома-2" Полина возглавила филиал модельного агентства. Однако выяснилось, что на деле организация является мошеннической. В компании навязывали кредиты приходящим на кастинг людям.

В итоге в 2024 году Малинина вместе с создательницей агентства стала фигурантом уголовного дела. Но Полину не стали заключать под стражу на время следствия.