Радио "Судного дня" забавно отреагировало на подготовку встречи Путина и Трампа

Радиостанция "Судного дня" УВБ-76, известная также как "Жужжалка", вновь выдала в эфире сообщение. Произошло это в четверг, 7 августа, после восьмидневного затишья.

Сообщение было передано в 12:33 по московскому времени и содержало слово "Носорот". Это произошло на фоне активного обсуждения организации российско-американского саммита на высшем уровне — ожидается личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По-прежнему достоверно неизвестно, кто и с какой целью транслирует эти сообщения, а также в чем заключается их смысл. Роскомнадзор заявлял, что, согласно постановлению российского правительства, радиодиапазон, в который входит частота "Жужжалки", предназначен для "совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения".

Сообщения, звучащие на УВБ-76, трудно истолковать. Это могут быть как слова, имеющие установленное значение в русском языке, так и неологизмы непонятного смысла: "пледозвон", "краснохряк", "шламоброд", "крашотреф", "нюхостих" и так далее.