В России предложили штрафовать за отказ уступать место в транспорте

В России необходимо отводить в общественном транспорте места, предназначенные строго для беременных женщин и пожилых людей. Нарушителей, которые в обход правил будут занимать эти места, нужно привлекать к административной ответственности. Такое мнение высказал председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

Политик напомнил, что "раньше над теми, кто не уступал место, смеялись, их осуждали", а сейчас эта культура исчезла. Более того, "сейчас порой попросишь уступить место, а тебя не то что проигнорируют, но и оскорбят вдогонку".

Малинкович пояснил, что говорит "о приезжих из соседних государств, не обученных нормам поведения", а также "о молодежи, которая по-хамски себя ведет".

"Коммунисты России" намерены инициировать принятие "антихамского закона", по которому будут штрафовать на тысячу рублей лиц, занимающих места для пожилых людей и беременных женщин, рассказал глава партии в интервью "Абзацу".

Ранее было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что около половины опрошенных пассажиров общественного транспорта Москвы с осуждением относится к безбилетникам. При этом лишь 18% респондентов высказались за повышение штрафов за безбилетный проезд.

Тем временем детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова предложила штрафовать россиян, если их дети позволяют себе нецензурно выражаться. Она заявила, что "за нецензурщину детей надо привлекать к ответственности", а также "как-то поставить на вид родителям", в том числе наказывать рублем.