Выяснилось, кто платит за роскошную жизнь 76-летнего Леонтьева в США

Валерий Леонтьев несколько лет назад закончил активную концертную деятельность. Певец покинул Россию и теперь живет с семьей в США.

Артист может себе позволить выступать раз в год на частном мероприятии и при этом безбедно жить. Оказывается, у Леонтьева очень обеспеченная жена. Супруга исполнителя хита "Казанова" Людмила Исакович имеет прибыльный бизнес. Она владеет гостиницей и элитным груминг-салоном для собак.

Бизнес Исакович ведет во Флориде, в городке Корал-Гейблс. Подстричь собачку или оставить питомца на время отпуска в заведениях жены Леонтьева могут только очень обеспеченные американцы, цены на груминг и услуги зооняни там выше, чем в других местах. По данным Life.ru, среди клиентов супруги артиста — состоятельные соседи и звезды.

Кроме того в распоряжении семьи Валерия недвижимость в США и России, элитные автомобили. Все это позволяет артисту выступать исключительно по особым случаям, включая частные вечеринки и мероприятия близких друзей.

Отметим, что живет Леонтьев на берегу океана в пригороде Майами. Роскошная вилла певца расположена на острове в заливе Бискейн. Двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA оценивается в 11 миллионов долларов.