Российский МИД отчитал Италию за формирование образа врага в лице России

Временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа вызвали в четверг, 7 августа, на Смоленскую площадь из-за антироссийской кампании в итальянском информационном пространстве.

Как рассказали в Министерстве иностранных дел России, Москва возмущена непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянских СМИ, а также непропорциональной реакцией официального Рима на неприятие в Москве некоторых одиозных высказываний высокопоставленных представителей итальянской власти, направленных против России.

Курс на формирование образа врага в лице России, взятый итальянскими СМИ, контрпродуктивен, не соответствует интересам народа Италии и не отражает традиции дружбы между россиянами и итальянцами, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее российская сторона потребовала извинений от итальянской телекомпании Rai и официального Рима за заявление директора по институциональным связям Rai об ударе по Кремлю, для которого "достаточно было бы одной точной ракеты". В Москве сочли это недопустимой разнузданностью.

Тем временем посол России в Риме Алексей Парамонов назвал печальным тот факт, что кабмин Италии "вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняет свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции".