В Госдуме предложили конфисковать контент иноагентов в пользу государства

Весь контент, авторские права на который принадлежат иностранным агентам, нужно конфисковать и использовать в интересах России. Такое мнение высказал в четверг, 7 августа, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Как отметил парламентарий в беседе с ТВЦ, авторские права на творчество "предателей" должны принадлежать России, тогда использовать песни и стихи смогут все россияне, а упоминать статус иноагента при этом будет не нужно.

Гонорары за песни и стихи иноагентов Андрей Свинцов предложил отправлять на поддержку российской армии.

Ранее в Госсовете Крыма решили внести в Госдуму инициативу о запрете публично использовать произведения иноагентов и иностранцев, отличившихся враждебными действиями и заявлениями против России. Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал "предать забвению" людей, которые "перечеркнули всё то, за что мы их любили".

Певица Вика Цыганова завила, что практически у всех иноагентов есть паспорт Израиля или еще какой-то страны, поэтому пусть "предатели" живут на своей второй Родине — въезд в Россию им необходимо закрыть, тем более что для сбежавших артистов наше государство является лишь "кормовой базой" и "такие Иуды-сограждане нам не нужны".