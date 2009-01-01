Сияющая от счастья Ксения Бородина сделала заявление о беременности от Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу в начале лета. На торжественной церемонии перед десятками гостей новоиспеченный муж заявил телеведущей, что не успокоится, пока она не родит ему ребенка. С тех пор поклонники пары ждут, когда же Ксения объявит о беременности.

Сейчас молодожены отдыхают в Италии. Бородина показывает фото и видео из отпуска, на кадрах звезда "Дома-2" сияет от счастья и заметно прибавила в весе. Народ не сдержался и стал спрашивать у Ксении, неужели причина ее сияющих глаз — беременность? Теледива на это ответила новым роликом.

На кадрах Бородина показала, как наслаждается всевозможными итальянскими блюдами. Пицца, паста, равиоли, сыры мелькают на видео. "Все думали, что она беременна после свадьбы, а она просто любит поесть", — заявила телеведущая.

Так Ксения опровергла предположения поклонников. Видимо, пока ждать прибавления в паре рано.

Напомним, что от двух предыдущих браков у Бородиной двое дочерей. Марусю Ксения родила в 2009 году, а Теону в 2015 году. У Сердюкова тоже есть ребенок, дочь Николь от первого брака. Матерью девочки является Алина Акилова.