Минюст расширил список нежелательных организаций

Британская Всемирная организация "Международный дом"* и грузинское Общественное движение за доступность правосудия "Анмуд"* включены в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Как уточняет российское Министерство юстиции, соответствующее решение принято в отношении International House World Organisation* (Великобритания) и UnMode – community Movement for Access to Justice* (Грузия).

Полный перечень нежелательных в России иностранных и международных организаций опубликован на официальном сайте Минюста.

Ранее в Госдуме напомнили, что признание какой-либо организации нежелательной в России влечет за собой целый ряд запретов: на создание в нашей стране новых подразделений и на работу уже открытых, распространение информационных материалов, проведение операций с денежными средствами и иным имуществом.

* юридическое лицо, внесенное в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России