Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в четверг, 7 августа, провел сразу несколько телефонных разговоров с европейскими политиками высокого уровня. Это произошло на фоне сообщений о том, что Москва и Вашингтон готовят российско-американский саммит на уровне глав государств.

В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что обсуждала по телефону с Зеленским конфликт на Украине и процесс ее евроинтеграции. Она также заверила, что Евросоюз "продолжит играть активную роль, чтобы гарантировать долгий и справедливый мир" (цитаты по ТАСС).

В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что конфликт Украины с Россией — это "война именно в Европе, а Украина – неотъемлемая часть Европы", поэтому "Европа должна быть участницей соответствующих процессов".

С таким посылом глава киевского режима созвонился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, скоординировав "наши позиции".

При этом Зеленский объявил, что "Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны", явно намекая на свое стремление добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер заявил, что его встреча с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским возможна. Для таких переговоров должны быть созданы надлежащие условия, однако в целом "я ничего в целом не имею против, это возможно". Также Владимир Путин подтвердил готовность встречаться с президентом США Дональдом Трампом и обозначил вероятное место встречи.

В то же время глава РФПИ Кирилл Дмитриев, участвующий в российско-украинских переговорах в Стамбуле, предупредил, что "очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах".