Выпускника "Фабрики звезд" Иракли оштрафовали за побои

Мировой суд в московском районе Измайлово вынес решение по административному делу в отношении бывшего участника телепроекта "Фабрика звезд" Иракли Пирцхалавы. Об этом в четверг, 7 августа, рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Как уточняет пресс-служба в своем Telegram-канале, Пирцхалава признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (побои).

Суд установил, что Пирцхалава нанес другому человеку побои, причинив ему физическую боль. Однако при этом не возникло последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Иракли отделался денежным штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Ранее Ленинградский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно мужчину, который избил актера Павла Прилучного в ночном клубе в Калининграде. У звезды выявили перелом костей основания черепа. Несмотря на серьезные последствия, виновник отделался условным сроком, поскольку раскаялся и согласился компенсировать весь ущерб. Были и иные основания не лишать подсудимого свободы.

Актер Никита Кологривый получил реальные семь суток ареста за пьяный дебош, во время которого он покусал официантку. Прокуратура сочла наказание несоразмерным правонарушению и не соответствующим целям ответственности. Однако суд отказался ужесточать приговор.