Американская сторона настаивает на выполнение одного условия, прежде чем состоится личная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом рассказал в четверг, 7 августа, представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

Как пояснил собеседник New York Post, Владимир Путин должен встретиться сначала с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы встреча российского и американского лидеров состоялась.

Место встречи пока не определено, другие параметры этого условия также не приводятся.

После сообщений о том, что Москва и Вашингтон готовят встречу Путина и Трампа, Владимир Зеленский бросился названивать в Европу — за короткое время он провел сразу три телефонных разговора. После этого предводитель киевского режима объявил, что "Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны".

На подготовку встречи президентов России и США отреагировала и радиостанция "Судного дня" УВБ-76, известная также как "Жужжалка". После восьмидневного затишья в эфире прозвучало загадочное слово "Носорот".