Последние минуты жизни Полины Малининой из "Дома-2" попали на видео: шокирующие кадры слили в Сеть

В Нижнем Новгороде найдена мертвой 24-летняя бывшая участница "Дома-2" Полина Малинина. Девушка пролежала в открытой квартире три дня, пока ее не спохватились друзья.

Последний раз Полину видели в компании мужчины. При чем парочка попала на видео. Вероятно, камера сняла последние минуты жизни звезды реалити. Загадочный спутник Полины — последний, кто видел ее живой, но он исчез.

"В квартиру они вошли вместе, но она уже не вышла оттуда. А вот мужчина на следующий день в спешке покинул жилище, оглядываясь по сторонам. Причем он был уже в другой одежде. Лифт вызывать он не стал, а побежал по лестнице", — рассказали журналисты из Нижнего Новгорода, опубликовавшие кадры с Малининой.

Шокирует, что на предсмертном видео Полина прекрасно выглядит. На девушке воздушное платье, которое подчеркивает достоинства фигуры, она улыбается и выглядит здоровой и полной сил. Но уже через несколько часов, а может и минут, ее не станет.

Отметим, что звезду реалити обнаружили только через три дня после смерти. По некоторым данным, Полина умерла еще в июле, но о трагедии не говорили из-за скандальной репутации девушки. Малинину обвиняли в мошенничестве.