Мишустину доложили о внедрении автоматических линий и роботизированных комплексов

О внедрении автоматических линий и роботизированных комплексов премьеру Михаилу Мишустину доложил Константин Павлов - руководитель компании "АрСиЭр" группы "Ростар".

Предприятие вот уже 15 лет обеспечивает комплектующими производителей грузовиков, автобусов и другой техники. Сейчас компания выпускает более 300 наименований продукции и уже запатентовала 30 собственных разработок автокомпонентов.

На встрече обсудили импортозамещение и активно работающие индустриальные центры компетенций, которые занимаются поддержкой разработки отечественного программного обеспечения. Также речь шла о государственной помощи станкостроительной сфере.