Мишустину доложили о внедрении автоматических линий и роботизированных комплексов

О внедрении автоматических линий и роботизированных комплексов премьеру Михаилу Мишустину доложил Константин Павлов - руководитель компании "АрСиЭр" группы "Ростар".
Предприятие вот уже 15 лет обеспечивает комплектующими производителей грузовиков, автобусов и другой техники. Сейчас компания выпускает более 300 наименований продукции и уже запатентовала 30 собственных разработок автокомпонентов.
На встрече обсудили импортозамещение и активно работающие индустриальные центры компетенций, которые занимаются поддержкой разработки отечественного программного обеспечения. Также речь шла о государственной помощи станкостроительной сфере.
"Сейчас федеральный проект реализуем, выделили на него значительные средства по развитию станкостроения. К сожалению, многие компетенции, которые были еще в Советском Союзе, скажем так, утеряны. Но сегодня идет серьезное развитие, в том числе строится центр компетенций по станкоинструментальному производству. Наверное, очень важно, чтобы такие компании, как ваша, были заказчиками для этих новых технологий. Непросто это быстро сделать. И, конечно, важно, чтобы происходила определенная кластеризация тех, кто применяет эти технологии и в том числе может помочь в промышленном выпуске такого уровня механизмов, станков, машин. Очень важно использовать сегодня все самое передовое", - сказал премьер.