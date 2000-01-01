"Катастрофа беспрецедентного масштаба": юг Франции утопает в огне

Ален Рено, как и все члены его семьи, не спит третьи сутки. Огонь уже заглядывал в окна их дома. Но они отстояли его. Прямо за сгоревшими виноградником и теплицей - пасека и крольчатник. И если чете Рено повезло справиться со стихией и спасти хозяйство, многие их соседи потеряли все.

Если сложить площадь всех территорий, объятых огнем на юго-западе Франции, она превышает размеры Парижа. Еще на прошлой неделе это была живописная деревня Сен-Лоран-де-ла-Кабрерис в регионе Од. Там, где были густые леса, виноградники, дома, теперь лежат горы пепла.

Для Франции это катастрофа. В огне - 16 000 гектаров. Больше 2000 пожарных, технику со всей страны перебросили в пострадавшие регионы. Помогают спасателям и волонтеры.

В огне - 15 муниципалитетов. Пострадали многие дома, и люди пытаются избежать большего ущерба. Один человек погиб, 13 ранены. Почти 80 лет Франция не видела ничего подобного.

Все началось еще 5 августа. Пламя разгоралось быстро. Но никто не паниковал: в жару такое случается, и пожарные быстро берут ситуацию под контроль. Но не в этот раз. В регионе дождей не видели все лето. А сейчас - зной и сильный ветер, который молниеносно разгоняет пламя на десятки метров.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал происходящее "катастрофой беспрецедентного масштаба". Начиная с четверга к тушению пожаров подключили военных. Часть жителей, которые согласились уехать, эвакуировали. Отдыхающих попросили не выходить на улицу до особого распоряжения. Экономика этого региона Франции во многом зависит от виноделия и туризма. Удар пришелся по обеим отраслям.

Но во власти стихии не только французские земли. Пожары перешли границу с Испанией. Есть погибший. В огне - популярные курорты Кадис и Тарифа. Многих туристов пришлось эвакуировать. Для юга Европы такие пожары станут главной угрозой, говорят климатологи. Глобальное потепление тому причиной.