Суд в России признал слово "хохлы" разжиганием вражды

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за высказывания в групповом чате одного из мессенджеров, которые адресат счел оскорбительными. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Женщина вступила в перепалку с мужчиной по фамилии Ищенко, заявив, что "вы все хохлы подлые" и "У тебя в крови исподтишка всё делать" (пунктуация автора сохранена).

Экспертиза подтвердила, что в утверждениях женщины содержалась унизительная оценка личности адресата по признаку национальности. Также было установлено, что такие высказывания приписывают мужчине "ряд обобщенных негативных характеристик, присущих представителям украинской национальности".

На этом основании суд счел действия женщины направленными на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично.

Мизулина уточнила в своем Telegram-канале, что после привлечения к ответственности женщина попыталась обжаловать решение суда, но Верховный суд Республики Бурятия оставил его без изменения.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов судился с Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Спортсмен требовал компенсацию за блокировку его аккаунта из-за созвучия фамилии со словом "хохлы". Российский суд встал на его сторону и велел соцсети выплатить солидную компенсацию.