Минцифры предложило ввести сим-карты для детей с родительским контролем

В России могут ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят по желанию родителей обеспечить дополнительные средства родительского контроля. Об этом рассказал в четверг, 7 августа, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Как рассказал министр, такие сим-карты будут иметь настраиваемые родителем средства фильтрации трафика и набор определенных безопасных ограничений. В частности, ребенок не сможет авторизоваться через такой номер в социальных сетях.

Шадаев подчеркнул, что операторов связи в России обяжут предоставлять родителям детей до 14 лет подобные сим-карты, а уже "родитель дальше может этого не захотеть", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России выявлены 56 человек, на которых оформлены 1,2 миллиона активных сим-карт. Глава Минцифры подчеркивал, что "правоохранителям нужно обратить на это внимание", потому что столь огромное количество сим-карт у полусотни человек явно используется для "какой-то деятельности"

Телефонные мошенники добрались даже до Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что и ему не раз звонили телефонные мошенники, пытавшиеся "развести" политика, однако на их приемы он "пока не ловился".