В России придумали схему доступа к сервисам при ограничении мобильного интернета

Министерство цифрового развития России совместно с операторами связи согласовало техническую схему доступа пользователей мобильного интернета к массовым сервисам во время действия ограничений. Об этом рассказал в четверг, 7 августа, руководитель ведомства Максут Шадаев.

Министр пообещал, что "когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости".

Шадаев заверил, что в пресловутый список включат "все ресурсы, нужные для жизни", в том числе маркетплейсы, службы доставки, такси. Кроме того, "мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее", цитирует главу Минцифры "Интерфакс".

Российские власти еще до начала специальной военной операции подчеркивали, что обеспечение национальной безопасности в информационном пространстве является общей целью. При этом отмечалась особая заинтересованность в стабильности и защищенности Рунета.

В период СВО в ряде субъектов Федерации стали ограничивать работу мобильного интернета из соображений безопасности. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что можно не рассчитывать на компенсацию из-за таких ограничений, поскольку "это не в силах операторов, они не влияют на эти отключения".