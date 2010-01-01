Климатолог предупредил о риске 45-градусной жары в Москве

Есть основания опасаться, что в России повторится аномальная жара 2010 года, причем в худшем варианте. Об этом предупредил в четверг, 7 августа, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

Климатолог заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что возможна даже "не 40-градусная жара, а 45-градусная", а также "не полтора месяца без осадков, а два месяца без осадков".

К такому риску необходимо подготовиться — сделать просеки в лесах, уделить внимание торфяникам, ведь "если начнутся массовые торфяные и лесные пожары на территории русской равнины — это будет очень опасно", подчеркнул ученый.

Однако Карнаухов не уточнил, идет ли речь о рисках для нынешнего лета и нужно ли бояться такой аномальной жары в ближайшее время.

Ранее климатолог Алексей Кокорин, напоминая о глобальном потеплении, отмечал, что столицу России при наихудшем сценарии изменения климата на планете могут перенести из Москвы в Сибирь. Эксперт не исключил повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века.

Тем временем на фоне жары и частых гроз в столичном регионе появились редкие для Центральной России образования в небе – мамматусы. Это мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков. Мамматусы сигнализируют о риске экстремальных погодных явлений в виде града и резкого усиления ветра.