Путин принял в Кремле советника премьера Индии и переговорил по телефону с президентом ЮАР

Владимир Путин принял в Кремле советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала.

С российской стороны во встрече также приняли участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу и помощник главы государства Юрий Ушаков. С индийской - чрезвычайный и полномочный Посол Индии в нашей стране Винай Кумар.

Вечером же Путин провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой и рассказал ему об итогах встречи со спецпосланником президента США Уиткоффом. Российский лидер также отметил, что Москва позитивно смотрит на мирную инициативу африканских государств по урегулированию украинского кризиса.

В ходе разговора лидеры обсудили и актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства двух стран.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к проработке саммита, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Место проведения объявят позже.

Также появились детали предложения США по Украине. Как пишут СМИ, по задумке Вашингтона Россия и Украина заключат не мир, а перемирие. При этом киевский режим должен фактически признать территориальные приобретения России - формально это предлагается оформить как отсрочку обсуждения территориального вопроса на 49 или 99 лет.