Baza: Иракли избил Михаила Гребенщикова на футбольном фестивале

Певец Ираклий Пирцхалава (Иракли) избил коллегу по творческому цеху Михаила Гребенщикова на футбольно-музыкальном фестивале "Арт-футбол". Произошло это в Москве в начале июня.

Как уточняет Telegram-канал Baza, в фестивале участвовали 16 команд из разных стран мира, а Иракли руководил сборной Грузии. Михаил Гребенщиков утверждает, что проходивший мимо него по улице Пирцхалава внезапно стал оскорблять организаторов и участников сборной России. По словам Гребенщикова, он попытался отшутиться, однако получил удар по голове.

Telegram-канал "Осторожно, новости" пишет, что Гребенщиков на оскорбления со стороны Пирцхалавы "ответил позитивно и с улыбкой", однако получил удар в голову и обратился в травмпункт — у него зафиксировали сотрясение мозга и ушиб.

Суд установил, что Пирцхалава нанес другому человеку побои, причинив ему физическую боль. Однако при этом не возникло последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью), поэтому было решено ограничиться штрафом в 15 тысяч рублей.

Иракли в своем официальном Telegram-канале комментариев по поводу случившегося пока не давал, хотя подписчики интересуются подоплекой инцидента и напоминают грузинскому исполнителю, что "надо жить дружно со всеми".