Европу крайне огорчили сообщения о скорой встрече Путина и Трампа

Европейские союзники Украины разочарованы решением президента США Дональда Трампа лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказали в четверг, 7 августа, источники в ЕС.

Как пишет The Washington Post, в европейских политических кругах крайне расстроены тем, что "Трамп не оказал ни капли давления на Путина", невзирая "на весь шум".

Высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что Европа рассматривает планируемый российско-американский саммит на уровне глав государств как победу Владимира Путина, поскольку он "изначально добивался" именно этого.

Ранее представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, заявил, что Вашингтон настаивает на выполнении одного условия, прежде чем состоится личная встреча: Владимир Путин должен встретиться сначала с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Однако Госдепартамент отказался подтвердить достоверность этих сообщений.

При этом российский лидер заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна. Для таких переговоров должны быть созданы надлежащие условия, однако в целом "я ничего в целом не имею против, это возможно", отмечал Владимир Путин.