Максима Галкина* сбила машина в Юрмале: влетела, даже не притормозив

Максим Галкин* попал в ДТП в Юрмале. Артист ехал на велосипеде, когда его протаранил автомобиль.

Об инциденте рассказала Божена Рынска. По ее словам, авария произошла еще 4 августа, но юморист тщательно это скрывает, хотя виновник ДТП — водитель автомобиля.

Иноагент ехал на велосипеде по тихой юрмальской улочке, когда его протаранила машина. "Соблюдал все правила, был в шлеме. Ноль промилле. Автомобиль ехал с боковой на главную и сбил Максима*. Баба на старом фольксвагене вылетела на Максима* даже не притормозив", — сообщила в своем Telegram-канале журналистка.

Артист отделался легкими травмами. У Галкина* повреждена рука, но жизни мужа Аллы Пугачевой ничто не угрожает. Юморист даже не стал отменять концерт и вскоре после ДТП вышел на сцену, правда рука у него была в бандаже.

"Машина была такая старая, что стекло было старого образца. И разрезало руку — артерию, сухожилия. Восстановится ли рука, пока непонятно", — отметила Божена.

Галкин* эту информацию не комментирует. Молчит о случившемся и супруга артиста-иноагента.

*признан иностранным агентом на территории России