Комментатора Александра Гришина похоронили в Москве: посторонних на церемонию не пустили

Александр Гришин погиб в результате несчастного случая. Комментатор ночью возвращался домой, в тот день шел ливень, из-за которого журналист не увидел приближающуюся электричку. Поезд задел Гришина так, что тот оказался под платформой. Тело Александра обнаружили только утром.

7 августа комментатора похоронили на Домодедовском кладбище. Траурная церемония была закрытой. Вдова пожелала, чтобы в столь трудный день рядом были только близкие люди. Дату и место проведения гражданской панихиды скрывали.

Проводить Гришина в последний путь пришли Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Марк Кондратюк и другие фигуристы, а также заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

"Просто ужас. Он только начал жизнь. Недавно женился, родили ребеночка — мальчика. И такое горе… Он был очень профессиональным человеком. Я очень любила его комментарии, он знал и любил фигурное катание", — сказала Татьяна Анатольевна в эфире "МАТЧ ТВ".

У Александра Гришина остались сын и жена. Комментатор женился в 2021 году и вскоре стал отцом.