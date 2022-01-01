С 0.20 до 05.40 мск 8 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 30 украинских беспилотников. В частности, девять – над Ростовской областью, восемь – над Республикой Крым, шесть – над Саратовской областью, пять – над Брянской областью, по одному БПЛА сбиты над Белгородской и Волгоградской областями, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее российские военные сбили восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow в зоне СВО. Также ПВО уничтожили управляемую авиабомбу, реактивный американский снаряд системы залпового огня HIMARS и 240 беспилотников самолетного типа. В северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника.

Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. После обязательной медкомиссии и психологического тестирования в пункте отбора - тренировки на полигонах, где с новобранцами работают инструкторы, за плечами которых опыт СВО.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.