Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по военной инфраструктуре ВСУ в тыловых районах. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне, Одессе, Харькове и Кременчуге. Атакуют врага и наши бойцы в зоне проведения спецоперации.

Сокрушительный удар по пункту временной дислокации неонацистов нанес экипаж многофункционального истребителя Су-34. Пилоты вели огонь по заданным координатам - бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет им эффективно работать на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения.

Мощную поддержку пехоте оказывают артиллеристы. На Красноармейском направлении залпом "Града" накрыли вражеский узел обороны. Точно в цель бьют операторы БПЛА, в этот раз они ликвидировали бронированную машину ВСУ "Козак", сорвав ротацию неприятеля на переднем крае.

Ударные дроны врага - под прицелом наших снайперов. Прикрывая штурмовые отряды, бойцы спецназа одним выстрелом сбивают тяжелые беспилотники боевиков.