Стало известно о новых подвигах российских военных

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Юрий Хомич доставлял боеприпасы и продовольствие нашим штурмовикам на передовую и заметил приближающийся вражеский дрон. Мгновенно сориентировавшись, он совершил манёвр, увёл машину в безопасное место и уничтожил беспилотник из стрелкового оружия. А затем продолжил движение. Наши военнослужащие своевременно получили груз и успешно выполнили поставленные задачи.

Ефрейтор Владислав Коковин во время эвакуации раненого товарища заметил в воздухе приближающийся вражеский дрон и метким огнём из стрелкового оружия уничтожил его. В результате детонации беспилотника Владислав сам пострадал. Но оперативно оказав себе первую помощь, доставил сослуживца в безопасное место и передал медикам.