Мощное облако плазмы движется к Земле со стороны Солнца

На Земле сегодня началась самая сильная магнитная буря за последние два месяца. По прогнозам учёных, бушевать она будет в течение недели.

Солнце выбросило мощное облако плазмы. Эта масса движется прямиком к нашей планете. Из-за этого ухудшится геомагнитная обстановка, могут выйти из строя спутники, начнутся помехи для радиоволн.

В такие дни важно быть внимательными к своему здоровью, особенно метеозависимым людям. По словам врачей, помочь улучшить самочувствие могут прогулки на свежем воздухе.

Зато над северными широтами можно будет увидеть красочные полярные сияния - именно магнитные бури приносят заряженные частицы солнечного ветра.