Парламент Гагаузии не признаёт судебный приговор Евгении Гуцул и подтверждает легитимность её полномочий на посту главы республики. Об этом говорится в резолюции, которая размещена на официальном сайте законодательного органа.

Вердикт кишиневского суда депутаты называют политической расправой молдавских властей и попыткой ликвидировать реальную автономию региона. Ответственность возлагают на президента Майю Санду.

Ситуацию по инициативе России рассмотрели на закрытом заседании Совбеза ООН. Исполняющий обязанности нашего постпреда назвал приговор Гуцул неоправданно жестким. Говоря о предстоящих парламентских выборах в Молдавии, Дмитрий Полянский подчеркнул: для голосования за рубежом создаются неравноправные условия.

Так, в России, где проживает до полумиллиона молдаван, планируют открыть лишь два избирательных участка, они смогут принять всего 10 тысяч человек, тогда как в одной только Италии, где живут около 270 тысяч граждан Молдавии, будут работать более 30 участков.