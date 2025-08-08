Группировка "Центр" ударила по укрепрайону украинской армии на ключевом направлении в ДНР.

Наши артиллеристы применили Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" на красноармейском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

Удар разрушил укрепления, тем самым создав благоприятные условия для продвижения штурмовиков.

Красноармейск (Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. Является одним из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Красноармейске расположен железнодорожный узел, связывающий ДНР с Днепропетровской областью.