Модель Валентина Иванова родила Тимати третьего ребенка

Сообщается, что певец Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и модель Валентина Иванова стали родителями. Причем, по данным Starhit, радостное событие случилось еще несколько дней назад, однако влюбленные пока предпочитают его не афишировать, наслаждаясь этим событием только узким кругом.

По некоторой информации, у пары родилась дочь.

Для Валентины Ивановой девочка стала первенцем, а вот для ее избранника - уже третьим ребенком. У Тимура есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке исполнилось 11 лет. А от модели Анастасии Решетовой у артиста подрастает сын Ратмир. Ему в этом году будет шесть лет. Примечательно, что Тимати ни разу не был официально женат. По слухам, только Валентине Ивановой удалось завоевать сердце его мамы Симоны.

Напомним, слухи о том, что рэпер Тимати станет многодетным отцом, стали ходить еще в марте. Якобы его возлюбленная, модель Валентина Иванова, ждет ребенка. Интересно, что сама красавица быстро отреагировала на сообщения СМИ, опровергнув эти данные.

Однако вскоре модель стала выкладывать фотографии и видео, не оставляющие сомнений: скоро Тимати и Валентина Иванова станут родителями.