Певица Анна Асти попала в позорный список на Украине

Певица Анна Асти (Asti) попала в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец". Как выяснилось, причиной попадания в позорный список на Украине Анны Дзюбы (настоящая фамилия певицы) стало получение ею российского гражданства, передает ТАСС.

Примечательно, что популярная исполнительница оказалась на этом портале еще два года назад, однако широкую известность новость получила лишь сейчас.

Напомним, "Миротворец" — сайт, публикующий информацию о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Украины. За последние годы в этот список попали личные данные журналистов, артистов, политиков и прочих знаменитостей, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Например, недавно список пополнили режиссер Константин Богомолов и известная певица, солистка группы "Золотое кольцо" Надежда Кадышева.