В Красноярском крае пьяный бесправник сбил женщину с грудным ребенком

В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил женщину с грудным ребенком в коляске.

ДТП произошло в Енисейском районе на улице Пролетарская. 34-летний водитель на автомобиле Honda Fit не справился с управлением и сбил шедшую по краю проезжей части женщину с коляской.

Трехмесячный мальчик получил серьезные травмы, он госпитализирован. Мать не пострадала.

Сотрудники полиции установили, что за рулем находился местный житель, не имеющий водительских прав. В момент ДТП он был пьян. Показания прибора составили 0,40 мг/л, сообщили в региональном главке МВД.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.