Мощные взрывы и повторная детонация - тыловые районы Украины этой ночью подверглись новому массированному удару. Серия детонаций - в Харьковской, Полтавской, Одесской и Сумской областях. Поражены заводы, которые работали в интересах ВСУ, пункты временной дислокации иностранных наёмников и склады боеприпасов. В Киеве вспыхнули пожары на окраинах города, где расположены промзоны. Как подчёркивают в Минобороны, военные объекты противника уничтожают в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре. На линии соприкосновения тем временем наши десантники и мотострелки расширили плацдарм у водоканала Северский Донец, выбив противника ещё из двух сёл. Продвижение - и в Днепропетровской области.

Минобороны опубликовало кадры штурма Январского в Днепропетровской области. Населенный пункт 5 августа освободили подразделения группировки "Восток".

Работала и наша артиллерия. Била по заранее выявленным координатам, уничтожая огневые точки и опорные пункты противника. А российские штурмовые подразделения передвигались не только по лесополосам, но и по открытой местности - быстро и неожиданно.

Продолжается активное наступление на Красноармейском направлении. Операторы ударных беспилотников группировки "Центр" не дают противнику проводить ротацию и срывают подвоз боеприпасов. На этих кадрах - уничтожение бронемашины "Козак".

А это на Красноармейском направлении работают наши снайперы - уничтожают тяжелые ударные дроны ВСУ. Работают небольшими группами в составе стрелка и наблюдателя за воздушным пространством - прикрывают действия штурмовых подразделений.

Поддерживает штурмовиков на Красноармейском направлении и артиллерия. Расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по одному из узлов вражеской обороны в районе города. Борьбу с дронами и ракетами врага в зоне ответственности группировки "Север" ведут расчеты ЗРК "Тор-М2".

Расширяя зону безопасности для защиты приграничных районов России, подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях Украины.