В Израиле прошли массовые протесты после решения властей по Газе

Волна масштабных протестов прокатилась по Израилю. Возмущение людей вызвало решение правительства Нетаньяху одобрить план окончательного разгрома движения ХАМАС.

В Тель-Авиве демонстранты, требующие прекращения войны и возвращения заложников, вступили в столкновения с полицией. Люди переживают за судьбу своих родственников и считают, что новый виток конфронтации станет для них смертным приговором.

Помимо ликвидации военизированного крыла палестинской организации, инициатива израильских властей также предусматривает захват практически всего сектора Газа, что по сути признал сам глава кабмина. Впрочем, по словам Нетаньяху, о присоединении территории анклава речь не идет. Управление Газой якобы будет передано неким гражданским арабским силам.

О каких именно силах идет речь, премьер не уточнил. Отметим, несмотря на фактический контроль Израиля над большей частью сектора, гуманитарная ситуация там до сих пор остается крайне тяжелой.