Ученые дали совет, как пережить сильнейшую магнитную бурю

Сильнейшая за последние два месяца магнитная буря этим утром накрыла планету. Ранее на Солнце зафиксировали несколько вспышек класса М - предпоследнего в таблице мощности рентгеновского излучения. По мнению учёных, буря может привести к резкому ухудшению геомагнитного фона на длительное время. В зоне риска - космические аппараты, вышки связи и другие электроприборы. Чего ещё ждать землянам?

8 числа последнего летнего месяца, в 7 утра по московскому времени к Земле пришло облако плазмы. Геомагнитный индекс в момент удара, согласно прогнозам, вырос до значения 6. И стал самым большим за последние два месяца. С одной стороны, ничего апокалиптического не произошло. Ну неспокойно на нашем светиле, так ведь и не такое бывало. Из неприятного: геомагнитный фон ухудшится на целую неделю. К тому же, возможны серьёзные неполадки в самых разных сферах.

Скорость солнечного ветра около орбиты Земли достигнет в пятницу и субботу почти 700 км в секунду. Специалисты Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН постоянно анализируют данные и корректируют прогноз.

"Так как облако плазмы после взрыва было выброшено не прямо к Земле, а вбок под углом около 45 градусов, ранее предполагалось, что касание планеты либо вообще не произойдёт, либо к Земле придут периферийные разреженные области выброшенного солнечного вещества. После последнего пересчёта, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее", - говорится в сообщении.

Рекомендации землянам в условиях корональной дыры традиционны. Побольше спать, чтобы меньше нервничать. Метеозависимым - следить за давлением и не забывать принимать лекарства от хронических заболеваний. Поменьше кофе, тяжелой пищи и алкоголя. Побольше - воды и прогулок на свежем воздухе. Жителям северных широт обязательно смотреть на небо. Там благодаря солнечному ветру ожидается невероятно красивое полярное сияние.