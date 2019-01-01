Акулята в Приморском океанариуме растут гурманами и едят прямо с рук

Раз в месяц у маленьких акул обязательные процедуры. Взвешивание. Такие отличные показатели развития в первую очередь связанны с условиями содержания, говорят специалисты Приморского океанариума. В дикой природе, если не добыл еду, плаваешь голодным, здесь - обед точно по расписанию, а меню - как в дорогом ресторане.

Дело в том, что зебровидные акулы - знатные гурманы, едят мало, но предпочитают деликатесы. "Мы им мидию предлагали, они отказывались. Хотя остальные едят спокойно, а эти почему-то выплевывают", - рассказала Оксана Глебова, старший специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума.

Так что некоторых, самых капризных, приходится буквально кормить с рук. Ученые Приморского океанариума - первые в России, кому удалось получить потомство зебровидных акул. Детёныши появились здесь еще в 2019 году. И с тех пор самки стабильно откладывают яйца два-три раза в год.

В каждом таком, напоминающем молекулу ДНК, яйце - по одному акуленку. Зародыш развивается от 9 до 12 месяцев. "Когда самка откладывает яйца, она их обвивает на нити, потом мы достаем их и переселяем в отдельный аквариум", - рассказала Алина Грехова, старший специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума.

Зебровидные акулы жили еще при динозаврах. Свое название получили из-за характерного окраса. Обитают в западной части Тихого океана. Ведут малоподвижный, скрытный образ жизни.

"Они не опасны, но бывают истории, что дайверы где-то на югах с ними фотографируются, и они начинают нервничать и могут и стукнуть, у них лоб сильный", - говорит Оксана Глебова, старший специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума.

Видимо, из-за умения бодаться их еще называют бычьей акулой. Несмотря на то, что виду более 200 миллионов лет, научной информации о нем крайне мало. Поэтому задача ученых Приморского океанариума - не только вырастить, но и описать все этапы развития этих древнейших животных.

В аквариуме общей экспозиции живет зебровидная акула по кличке Майкл. Он родился здесь, в Приморском океанариуме, почти четыре года назад. И год радует посетителей. Пользуется большой популярностью, вот даже очередь к нему выстроилась. Специалисты планируют, что в скором времени к нему подселят и недавно рожденных акулят.