Раскрыты пять сценариев завершения конфликта на Украине после встречи Путина и Трампа

Телеканал CNN раскрыл пять сценариев завершения конфликта на Украине на фоне потенциальной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Только один из них имеет положительный исход для Украины, отметил собеседник канала.

Первый сценарий – это прекращение огня. Однако он маловероятен, поскольку у России нет смысла останавливать наступление, пока преимущество на ее стороне.

Второй сценарий – переговоры с пролонгацией. При таком раскладе России отдадут Красноармейск (Покровск), Константиновку и Купянск, а затем будет объявлена пауза до 2026 года. Также не исключено, что России удастся привести к власти в Киеве лояльного человека.

Третий сценарий – усиление помощи европейских стран, которое вынудило бы Москву пойти на переговоры.

"Это лучшее, на что может надеяться Украина", - подчеркивает CNN.

Четвертый сценарий – это прекращение военной помощи США, которое неминуемо привело бы к "катастрофе для Украины и стран НАТО". В этом случае ВСУ ждет полный разгром, страны ЕС в одиночку не смогут вытянуть военную помощь Украине. Если президент Украины Владимир Зеленский решил усилить мобилизацию, то это приведет к внутриполитическому кризису.

И наконец пятый сценарий – это проигрыш России Война истощает ресурсы страны, санкции подрывают экономику, а поддержка со стороны союзников ослабевает. Все закончется тем, что Москва сама выведет свои войска с Украины.

О подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно накануне. Предполагается, что саммит может состояться уже на следующей неделе.