Адвокат сообщил о новом этапе в разводе Дибровых

Вот уже несколько дней ходят слухи, что Полина Диброва закрутила страстный роман с другом семьи. Любовником красотки якобы стал миллиардер Роман Товстик. С ним Дмитрий Дибров дружил несколько лет, а Полина была крестной одного из шести детей бизнесмена.

Более того, сообщается, что якобы для встреч с Полиной мужчина снял дом по соседству с особняком телеведущего. Когда вскрылся обман любимой, Дибров гостил у друга в Испании. Знакомые шоумена рассказали, что для Дмитрия предательство Полины стало страшным ударом. Причем он узнал об измене последним, когда информация просочилась в СМИ.

А теперь стало известно о новом этапе в разводе Дибровых. Заговорил отмалчивающийся до недавнего времени адвокат Александр Добровинский, который, как ранее сообщалось, представляет интересы популярного ведущего.

"Сегодня я общался с адвокатом Полины Дибровой — Мариной Дубровской. Мы договорились встретиться у меня в офисе, чтобы обсудить условия обеих сторон", - сообщил Добровинский Starhit.

Кстати, ходят слухи, что история с разводом Дибровых - большой бизнес-проект, который на руку всем участникам драмы. "Как детективщик и сценарист, я вижу, что там как будто прописан сценарий и все действующие лица ему следуют... Это все очень похоже на пиар-кампанию для продвижения бизнесов двух дружеских семей", - заявила писательница Юлия Шилова.