Собянин объявил об открытии нового филиала поликлиники "Троицкая" в Коммунарке

О развитии инфраструктуры здравоохранения в Троицком и Новомосковском округах Москвы рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, в Коммунарке завершили строительство нового филиала поликлиники "Троицкая". Это уже второе медучреждение в районе, выполненное по новому московскому стандарту. Там уже начали принимать пациентов. Для посетителей и врачей создали комфортные зоны ожидания, просторные кабинеты, информационные стойки. Помещения приспособлены и для маломобильных граждан. Поликлинику оснастили современным оборудованием. Прилегающую территорию благоустроили.

