В Москве арестовали вербовщиков мигрантов в террористы

Сотрудники ФСБ задержали в Москве девять иностранцев, которые занимались вербовкой мигрантов в террористическую организацию.

Операция проводилась вместе со Службой государственной безопасности (СГБ) Узбекистана и СК России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что не позднее апреля 2025 года фигуранты дела вели активную пропаганду радикальных идей и вербовали трудовых мигрантов в ряды запрещенной в России террористической структуры.

Обучение происходило по видео-конференц-связи в мессенджере Telegram. Пропаганда основывалась на доктрине создания так называемого всемирного халифата, отметили в СК. Действия вербовщиков координировались из одной из стран ЕС.

По местам проживания задержанных были изъяты пропагандистские материалы, телефоны и прочее.

Возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Вербовщики арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы.