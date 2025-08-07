Украина готова принять перемирие по линии фронта, но с одним условием - Киев не допустит международного признания контроля России над новыми территориями.

Такое мнение выразил собеседник британской газеты The Telegraph в преддверии встречи президентов России и США. Все дело в том, что конституция страны не позволяет президенту или парламенту в одностороннем порядке изменять территориальное устройство страны.

При этом президент Украины Владимир Зеленский признал, что военным путем освободить территории страны уже не получится, у ВСУ не осталось ресурсов. Поэтому власть должна искать дипломатическое решение, сообщил собеседник издания.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев завершит конфликт только военными методами и что Россию нужно заставить пойти на завершение конфликта только на условиях Украины.